Zidane: "Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Real Madrid"

En relación a su futuro, el técnico merengue desechó querer ser el Alex Ferguson del club blanco. "Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Real Madrid, eso seguro, lo que más me gusta es disfrutar de lo que estoy haciendo. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, pienso solo en el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores (aún con momentos complicados), también me gusta", espetó.