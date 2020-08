Iker Casillas se retira del fútbol tras una carrera llena de éxitos

La Copa con el Oporto fue su último título

Casillas celebró haber pasado de jugar "en los campos de tierra de Navalacruz" a hacerlo "en los mejores estadios del mundo", destacando sobre todo al Santiago Bernabéu y Do Dragao, donde ha desarrollado su carrera profesional. "Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana", apuntó.