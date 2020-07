LaLiga quiere dar carpetazo el 'Caso Fuenlabrada' aunque el Comité de Competición tendrá la última decisión

No se considera fuera del play-off y no renuncia a jugar en Riazor. LaLiga contesta que fue el Fuenla quien dio dos opciones: jugar el partido cuando los jugadores recibieran el apto sanitario o suspender el partido definitivamente, la decisión finalmente tomada. Una guerra de comunicados que deja por el momento al Fuenlabrada sin poder disputar el ascenso.

El Elche retira las alegaciones ante la posible suspensión del Depor-Fuenlabrada

Lo que no sabía el Elche, en el momento de emitir el comunicado, es que el Fuenlabrada daría respuesta a la petición de LaLiga de suspender el encuentro asegurando que no renunciaban a jugar y que esperarían a que la RFEF aceptara o rechazara la propuesta de LaLiga, que no comparten en su totalidad.