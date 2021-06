Luis Enrique, convencido de que España puede llegar lejos en la Eurocopa: "Somos un equipo difícil de batir"

"Yo estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir. Tengo ilusión por hacer un buen papel, somos una de las seis, siete selecciones que opta a la Eurocopa". También habló del debate en la portería. No quiso contestar, aunque ya lo tiene decidido. "No lo sé la verdad, o si lo sé, pero no lo puedo decir", aclaró, dejando claro que Robert Sánchez "tiene opciones" de ser titular.