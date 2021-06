Luis Enrique no da pistas de su once ante Croacia: "Me gusta tanto el equipo que podrían jugar cualquiera de los 24"

España ya comienza a disputar la fase del KO en la Eurocopa y lo harán ante Croacia y como viene siendo habitual, Luis Enrique no quiso dar pistas del once que saldrá de inicio. "Me gusta tanto el equipo que podrían jugar cualquiera de los 24, cualquiera me daría garantías para jugar unos octavos de final. Tengo la misma confianza que en el inicio del campeonato, ninguna selección nos ha sorprendido, estamos en el papel que podíamos considerar, creía que íbamos a ser primeros de grupo y lo merecimos. En cuanto a moral y motivación, a tope, como al principio del campeonato", indicó en rueda de prensa.