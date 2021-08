Lydia Valentín no se rinde y ya piensa en París 2024: "No me gusta irme así"

"Todavía queda Lydia Valentín para rato", ha dicho la levantadora de peso española tras retirarse sin agotar sus intentos en la categoría de -87 kg de los Juegos de Tokio, por las molestias en la cadera que lleva tiempo sufriendo. "Al final yo también quiero estar en los Juegos Olímpicos como yo soy y en mi categoría de peso y dar el máximo, y ahora pues me quedo con una sensación muy rara, y no me gusta irme así", añadió.