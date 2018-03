Canet: "La estrategia ha sido buena y la segunda posición es increíble"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado muy contento por su segunda posición conquistada en el Gran Premio de Catar, catalogándola de "increíble", y por la "buena estrategia" que han seguido en la primera carrera de la temporada en circuito de Losail.

Canet y Martín protagonizaron una gran lucha, y reconoció la dificultad de pasar al madrileño. "Hemos empezado novenos, me ha costado bastante la carrera pero le he cogido, Jorge tiraba muy fuerte y nos hemos podido escapar. En la penúltima vuelta le podía pasar, pero mi intención era adelantarle en la recta, entonces hemos salido de la última curva, era buen rebufo, bien colocado, lo único malo era el viento en contra y en cuanto te salías del rebufo te bajaba la velocidad de golpe. Esto ha sido por lo que no he podido adelantarle", explicó.