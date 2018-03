Nava: "Es el momento más duro de su carrera"

El capitán de la selección española de rugby, Jaime Nava, afirmó que están "un poco hundidos" por la derrota ante la selección de Bélgica (18-10), que envía al 'XV del León' a la repesca del Mundial de Japón, y ha reconocido que es "probablemente" el momento "más duro" de su carrera.

"Estamos un poco hundidos. No es fácil, son momentos muy duros, estamos dentro de los vestuarios y a mí me toca guardar un poco la compostura y tener la cabeza fría. Probablemente es el momento más duro de toda mi carrera, tengo que estar a la altura y ayudar en lo que se pueda", afirmaba Nava en una entrevista para el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Sobre la polémica actuación arbitral, Nava no quiso entrar a valorar el partido, ya que para él "es muy complicado". "Hay que analizar muy bien el partido, Bélgica ha demostrado que es un gran equipo, han hecho un partido muy bueno y eso hay que ponerlo en valor. No hemos hecho nuestro mejor partido y tengo la sensación de que hay algo que nos falta. Una pieza que no encaja en el puzzle, y creo que aquí nos han quitado algo", indicó.

El capitán del equipo aportó un dato importante sobre los golpes de castigo de la selección. "He visto cómo España tiene la sensación de no querer hacer golpes de castigo. Hoy España ha hecho en el campo ha hecho 25 golpes de castigo, y son el número total de golpes en las tres primeras jornadas", afirmó.

Además, reconoció que hay "elementos" que no comprende en la derrota, dirigida por un colegiado rumano; Rumanía era el rival más directo del 'XV del León' en la lucha por el Mundial del Japón. "Viene todo por ahí, pero esto es rugby. Es un deporte en el que se tiene que imponer la justicia, y no hay pensamientos de que no hay una nube negra. Es muy difícil hacer un análisis de lo que ha pasado, pero hay elementos que no entiendo", manifestaba el capitán del combinado español para finalizar.