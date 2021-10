Koeman pensó en enfrentarse a los aficionados: "No tuve miedo"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman , ha valorado este martes los incidentes que tuvo a su salida del Camp Nou tras perder el Clásico , y ha pedido al club que tome medidas para que no se vuelva a repetir dado que otros futbolistas también fueron increpados por aficionados.

"Primero, solución no creo que haya. Para mí es más un problema social, que son 'culers' o gente que para mí tienen un problema de educación, no saben qué son las normas y valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas", valoró en rueda de prensa, en primera instancia.