Depay, el deseado de Koeman, ya entrena con el Barça: "Estoy listo para luchar"

El neerlandés no vendrá de nuevas ya que conoce a Ronald de su paso por la selección. En su primer entrenamiento estuvo muy pendiente de su jugador y arropándolo para que entrara bien en el equipo. Quiere desde el primer día ganarse el puesto y como él dijo en su presentación luchará por ello. "Me vio luchar para volver, ahora me ha dado total apoyo para venir aquí, y estoy listo para luchar por Koeman aquí, estoy muy contento de que esté aquí en el mejor club".