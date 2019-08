Messi: "No me arrepiento de nada, vamos a volver a pelear por todo"

Leo Messi volvió a tomar la palabra ante su afición y reconoció el duro final de la pasada temporada, pero que no se arrepiente de nada de lo que dijo en la presentación del curso anterior, y que volverán a intentar ganar todos los títulos posibles.

"Es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada, confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda de que todos juntos vamos a volver a pelear por todo", afirmó el capitán del Barcelona ante el Camp Nou.