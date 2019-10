El argentino pasó por los micrófonos al término del encuentro entre el Barça y el Inter de Milán para explicar el mal inicio de la temporada del equipo azulgrana. "A todos los equipos grandes nos está costando arrancar y es un poco por la pretemporada, estamos un poco pesados. No es una crítica, es una realidad. Cuando se viaja no se entrena bien y no tenemos una base buena de entrenamientos", dijo Messi.