Rafa Nadal: "Fue uno de los partidos más emocionantes de mi carrera"

El tenista español Rafa Nadal ha reconocido que la final del Abierto de Australia ante el ruso Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5) ha sido "uno de los partidos más emocionantes" de su carrera, y se ha mostrado emocionado por alzar su 'Grand Slam' número 21, sobre todo porque hace solo mes y medio no sabía si iba "a poder volver a jugar al tenis de nuevo".

"Es simplemente increíble. Hace un mes y medio, no sabía si iba a poder volver al circuito o a jugar al tenis de nuevo. Y hoy estoy aquí, con este trofeo, y no sabéis cuánto he luchado para estar aquí", señaló en la ceremonia de entrega de trofeos en la Rod Laver Arena.