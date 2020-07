El Madrid vence al Getafe por la mínima (1-0) y da un paso más por el título de Liga

El Real Madrid no lo pasó bien pese a su victoria ante el Getafe (1-0) gracias a un gol de Sergio Ramos , infalible desde los once metros, y aprovechó la ocasión para dar un mordisco al título tras ampliar su ventaja sobre el FC Barcelona al término de la jornada 37 en la Liga Santander.

Zinédine Zidane, aseguró que la victoria ante el Getafe (1-0) fue "importantísima" para ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el Barça, pero explicó que "no es definitivo" porque no han "hecho nada" a falta de cinco partidos para finalizar el Campeonato Nacional de Liga.

"No estoy de acuerdo, no hemos ganado media Liga, para nada, no hemos hecho nada. Conozco bien todo esto y hasta que no acabe LaLiga no puedes decir nada. Hay que seguir, estamos contentos y orgullosos del equipo, pero no hemos hecho nada", incidió Zidane tras la victoria por la mínima.