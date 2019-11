Rubiales quiere pasar página con el caso de Robert Moreno: "Tengo la conciencia tranquila"

Rubiales agradeció el trabajo a Robert pero dijo que quiere pasar página ya sobre este tema, porque es la era de Luis Enrique. "Tengo la conciencia no sólo tranquila, sino que me siento orgulloso de lo que he hecho. Vamos a pasar página ya, vamos a hablar de ahora en adelante de Luis Enrique. Es la era de Luis Enrique, a un señor que se le muere su hija y se le vuelven a abrir las puertas", dijo el presidente.