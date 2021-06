Sergio Ramos peleará por estar de nuevo en la Selección: "Lucharé por estar en mi mejor nivel"

Sergio Ramos se despidió entre lágrimas del club de su vida. Hubo tiempo para la emoción, pero también para aclarar ciertos puntos sobre su salida y además también fue preguntado por la Selección. Luis Enrique no le convocó a pesar de que él afirma que estaba en condiciones

Entiende "perfectamente" la decisión del seleccionador. "Ahora vuelvo a estar bien físicamente y quiero buscar mi mejor nivel para representar a mi selección que es algo que me apasiona. Me entristece no estar, pero lo entiendo y voy a luchar para volver a encontrar mi mejor nivel", sentenció.