El Barcelona remonta ante el Valencia y sigue en el tren de la Liga (2-3)

El Barcelona está empatado a puntos con el Atlético

Después de los triunfos de Atlético (76 puntos) y Real Madrid (74), el Barça estaba obligado al triunfo (74). No cundió el pánico aunque fue un regalo de Lato, una mano y penalti, lo que dio luz al ataque visitante. El penalti lo paró Cillessen pero Messi terminó marcando la carambola del rechace. En poco más de 10 minutos, Griezmann y de nuevo Messi firmaron la remontada.

A falta de cuatro jornadas del final, la Liga sigue apretada y nadie gana fácil. Si el Atlético vio un penalti del Elche al poste en el minuto 91 y el Madrid no se adelantó hasta el 76' con Militao ante Osasuna, para el Barça no fue menos. Y eso que, aunque no muchas, el cuadro culé tuvo ocasiones muy claras para adelantarse.