Valverde, sobre la expulsión de Dembelé: "No sé qué puede haberle dicho porque a mí me resulta difícil hablar con él"

Mateu Lahoz expulsó al azulgrana Araujo por desequilibrar a Chicharito cuando el mexicano se podía quedar solo ante Ter Stegen. Dembelé también vio la roja por decirle al árbitro "Eres muy malo, eres muy malo" mientras gesticulaba con sus brazos. Como mínimo le pueden caer dos partidos y se perderá el Clásico. "No sé qué puede haberle dicho, más que nada porque a mí me resulta difícil hablar con Dembelé. Me extraña. No quiero dudar de nada, lo pone en el acta y ya está", dijo Valverde en la rueda de prensa.