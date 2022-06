El bebé de Luis y Vane ha desaparecido . Todo ha sucedido a plena luz del día y en el parque justo cuando su madre se ha despistado un poco y no estaba mirando el carrito. La policía comienza a buscar al niño y las primeras investigaciones hacen que la principal sospechosa sea Carmen Fuentes. La panadera sería la única persona que querría hacer desaparecer a ese bebé como venganza por su hijo.

Todos en en Grupo 2 creen que ha sido ella menos Rodrigo. Los agentes la consideran culpable porque Carmen no ha dejado de acosarles y perseguirles por el barrio, sobre todo a Vane. Hasta decidieron ponerle una orden de alejamiento para que no se acerca a ellos.