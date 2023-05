Luz Castro es atacada por el asesino del pantano y se resuelve el caso: "Vas a experimentar lo que sintió Dolores"

Cuando lo consigue, termina estampando una botella de cristal en su cabeza y llamar a la policía, que llega hasta el lugar de los hechos y Sebas decide que se vaya con él a su casa después de todo lo que ha pasado. "Tenía que haber ido para allá en cuanto he sabido que era ese c***", le dice Sebas y ella le explica que siento como si lo hubiera soñado todo, pero a la vez le vienen imágenes a la cabeza: "He pasado mucho miedo, pensaba que me mataba".