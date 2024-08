Pilar Rahola, muy crítica con la Casa de Alba: "Representan a la Andalucía de pandereta"

Pilar Rahola no ve bien que el resto de sus compañeros (Boris Izaguirre, Mariló Montero, Juan Luis Galiacho, Antonio Montero y Esther Esteban) "ensalcen" la figura de los Alba e incluso llega a bromear diciendo "no sabía que me encontraba en un grupo de cortesanos", pues considera que la casa de Alba ha sido "el inicio de todos los problemas que ha tenido Andalucía".