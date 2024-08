Jymi se declara a su amigo y la respuesta no es la que espera: “Tenemos un problema”

Y llegó el momento, Jymi aparecía en plató para sorpresa de Javier que no entendía que hacía allí, no se esperaba para nada que su amigo le fuese a declara su amor. ¿Querrá dar un paso más en su relación?

“Te quería decir una cosa que llevaba un tiempo rondándome en la cabeza y nunca me he atrevido a decírtelo, porque me daba mucho miedo… desde hace un tiempo estoy notando como que siento algo más hacia ti”, desvelaba ante la atónita mirada de su amigo.