Jorge Javier convence a Carmen y Felipa para arrancarse a bailar en el plató: "¡Como si fuera una fiesta!"

Los hijos de Carmen la acusaban de hacer distinciones entre ellos a la hora de que les comprase ropa. "Es normal. A mí me compran todo lo que quiero", aseguraba Felipa apoyando el reproche de su hermano. Pero para Carmen, montaban un drama de donde no lo había. Es más, la invitada de 'El diario de Jorge' le pidió a su hija que no le robase más los pijamas ni los zapatos.