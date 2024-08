Juan tiene una joyería. No le va nada mal. A su tienda va gente como la familia de Camarón. Jesica, mujer de Juan, reconoce que las joyas le gustan y le hacen sentir mejor, aunque no tiene obsesión por ellas. Lo que no le gusta nada y ha confesado en el programa es que a veces Juan mete mano a su joyero para vender las mismas joyas que él mismo le ha regalado. En el programa, Jesica se encuentra con una nueva sorpresa.