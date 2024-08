Jorge Javier alucina con la honestidad de una invitada: “Es muy valiente lo que estás contando”

La catalana quiere pedir perdón a su hermana por no haberla apoyado nunca en su carrera como cantante: “ Yo pensaba que a mí hermana nunca le iba a ir bien ”. “Eso es muy honesto decirlo y muy valiente …”, interrumpía Jorge Javier impresionado con lo que estaba contando Rosamari.

“En su día fui bastante egoísta, no pensé en ella, no pensé en la ilusión y en los sueños que ella tenía por cumplir… lo hice solo pensando en mí y no la apoyé”, comentaba la invitada.