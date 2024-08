Momentos más tarde, Astra le contaba en primera persona a Jorge Javier su historia mientras sus allegados esperaban en el 'backstage' del plató para darle una sorpresa. La joven explicó cómo había decidido transicionar a raíz de una agresión que sufrió. " Sufrí una agresión por parte de cuatro chicos en un festival de Benidorm y de ahí lo enlace con una depresión heavy. Pasaron seis meses y dije a mis padres que iba a salir reforzada y que a partir de ahora me llamasen Astra (...) Pensé que si me iban a pegar una paliza, por qué no ser feliz", confesó.

Tras la conversación con Astra, la joven recibía la visita de su familia y su amiga y no podía evitar emocionarse. Pero tampoco pudo evitarlo Jorge Javier tras las siguientes palabras del padre de Astra: "Quiero pedirte perdón por si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado. Me has hecho crecer mucho como persona. Estaba estancado y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado. Siempre te voy a apoyar y me encanta que cuando tengas problemas al primer teléfono que llames es el mío", le dijo.