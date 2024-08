Claudia rompe a llorar tras las críticas de sus amigos en directo: "Si no os respondo, es por esto"

Claudia no podía creer lo que estaba viendo desde el backstage de 'El diario de Jorge'. Sus amigos César y Arantxa habían acudido al programa para pedirle explicaciones sobre por qué no responde a sus mensajes. Consideraban que les estaba haciendo 'ghosting' e incluso que les había cambiado por otros amigos. Cuando se reencontraron en el plató, la situación no mejoró.