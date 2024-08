"Te traigo aquí para decirte que aunque sea un desastre y todo lo rompo o lo pierdo, que tú me quieres mucho, que eres incondicional. Y que aunque me regaña mucho, quiero que me regañes toda la vida porque te quiero mucho", decía Daniel antes de lanzarse a besar a tu novio. Para rematar la historia, Jorge Javier sorprendía lanzándose a la pareja con un motivo.