La entrada triunfal de Sheila y Patri que deja a Jorge alucinado: "Esto parece el Fabrik"

"¡Esto parece el Fabrik!", ha comentado Jorge después de que los tres se han sentado en los sofás. Sheila y Patri han explicado que lo que más les unía era la fiesta , pero ahora que ya tienen más edad no pueden salir tanto, ya que ambas tienen parejas e hijos. Por otro lado, Patri ha señalado que la edad no perdona y ahora las resacas son peores.

"Me canso más. Antes me recuperaba en un rato y ahora muy mal", ha asegurado Patri entre risas. "¿Y me lo dices tú, Jorge?", le ha preguntado riéndose Sheila. Jorge Javier ha explicado que le pasa igual que a ellas: "Por eso no salgo ya". Tras esto, el presentador les ha comunicado a las dos que hay alguien que les quiere decir algo.