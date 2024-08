Juan 'El hortelano' encuentra el amor en 'El diario de Jorge': "Quiero continuar la cita fuera de aquí"

"Llevo preguntando toda la tarde por él. Es mío. Lo secuestro. Me pone a cien . Estoy como el sol. Me imagino donde sea. Yo quiero a Juan", decía determinante Meli. Pero Alba y Sonia no estaban dispuestas a ponérselo fácil.

"Es mío y sigue siendo mío. Yo sin Juan no me voy", reaccionó ella. Pero como Juan no cambió de opinión, Meli le reprochó que le hubiese "roto el corazón" y le advirtió que no se iba a dar por vencida con él.