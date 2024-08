A Ana le cambió la vida cuando empezó a sufrir alopecia: "Tuve depresión, fueron años muy duros"

Tras sufrir caídas severas de cabello, Ana contaba que la mayoría de especialistas a los que acudió le dijeron "que iba a crecer y que no me preocupase" , recordaba. Después llegaría el día en el que el pelo no le creció más y Ana comenzó a vivir lo que nunca hubiera esperado. Su marido le apoyó en todo momento, pero fue muy complicado para la relación.

"Él me recogía todos los pelos de la almohada para que no me traumase y no lo viese. Pero yo no veía esos actos de amor. Yo lo veía como: 'lo hago porque sí'. Estaba tan mal, en mi mundo, que no lo veía. Yo lo trataba mal. Le hablaba mal y le evitaba. A lo mejor me decía 'te quiero' y me giraba; o llegaba de trabajar y le daba a mi hija y me iba a dormir. Dejé salir de casa", contó Ana en el programa hablando de la depresión que cogió por su alopecia. Asimismo, hacía un alegato a favor de normalizar la alopecia femenina y señalaba que los hombres también sufren con su normalizada alopecia.