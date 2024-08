"Es muy duro vivir con la incertidumbre de que tu pareja pueda morir": el testimonio de Clara al hablar de su novio, David, operado de un tumor cerebral

Además, contaba que si hay alguien que sufre todo de cerca es su novia Clara: "Le da pena el saber que yo me puedo ir en cualquier momento. Yo le digo que eso no va a pasar ". Jorge Javier le preguntaba si todo esto ha afectado en la relación, a lo que David respondía que "no. El tumor me ha hecho crecer como persona y cuando a ella le da el bajón, yo intento remontar".