La reacción de Rosa a la gran confesión de su hijo después de 10 años: “Se me ha puesto el vello de punta”

“ Pues Pedro no es mi amigo , no mamá, Pedro no es mi amigo…” le decía ante la incredulidad y sorpresa de su madre. “Pedro es mi pareja desde hace 10 años ”, confesaba el protagonista.

“¿Sí? ¿Y por qué no me lo has dicho? ¿Y has esperado aquí para decírmelo? ¿No me lo has podido decir en casa, en la confianza de tu madre? Yo lo veía triste algunas veces…”, reaccionaba Rosa en un primer momento.