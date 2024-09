El emotivo mensaje de Coti a su hermana, jugadora de la selección de hockey hierba, tras los Juegos Olímpicos: “No me has decepcionado”

Aunque toda esta alegría tenía un punto amargo. Flor no pudo participar en los Juegos Olímpicos tras sufrir una grave lesión justo en el año preolímpico. Ella misma, sin saber que su hermana y su madre escuchaban atentamente desde el reservado del programa, contaba entre lágrimas todo lo que había sufrido.

“No me pude despedir de mi hermana cuando se fue a los Juegos Olímpico, no podía dejar de llorar, fue muy duro para mí”, aseguraba sin poder contener la emoción. Además, llegaba a comentar que sentía que había decepcionado a su hermana al no ir a la cita olímpica.