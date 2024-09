Kimberly se niega a darle una segunda oportunidad a su expareja pese al perdón: “Me merezco valorarme más”

“Ya todo eso me lo había dicho a mí también. Es que no fue solo una, fue una, y otra, y otra… Lo que más me llegó a doler fue decirle una vez que si hacía una cosa estuviese segura de que no me viniese a buscar, porque después de eso yo ya no iba a volver, y no lo pensó bien, y mira”, contaba Kimberly mientras Evelyn no podía contener las lágrimas en plató.