El emotivo reencuentro de dos amigas distanciadas: “Yo no te echo de mi vida, te lo juro”

“Me parece genial que me hayas traído, no tengas miedo ni de que me enfade contigo ni nada, que somos amigas, somos hermanas y somos un mundo nosotras. Pero quiero que sepas que yo no te echo de mi vida, porque no te echo, Laura, te lo juro, para mí eres mi sangre, mi alegría, mi razón de vivir. Y no quiero que sientas que te echo, porque no te echo”.