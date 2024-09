Las confesiones de Marisol que han dejado sin palabras a Jorge Javier: “Me llevaba bien con mi marido hasta que dejamos de...”

“Veintisiempre”, esa es la edad de Marisol, protagonista en ‘El diario de Jorge’ , una mujer que nació en los años 40 del siglo pasado, pero que a jovial no le gana nadie. Marisol no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones y, hasta Jorge Javier, se quedaba sin palabras.

El púbico y el presentador no podían contener la risa con las anécdotas y las confesiones de la invitada: “Yo me he llevado siempre estupendamente con mi marido hasta que dejamos de fo***”.