El tenso cara a cara entre dos amigas en plató: “No podemos seguir así, me parece todo muy tóxico”

Las dos amigas llevan sin hablarse desde el domingo tras una fuerte discusión . Y lo preocupante es que no es la primera vez ya que en otra ocasión estuvieron hasta cinco años sin dirigirse la palabra.

“Considero que me deberías tratar de otra forma, ya sé que tenemos las dos un carácter muy explosivo, pero creo que deberíamos poner las dos de nuestra parte porque esto ya no puede seguir así, yo ya no puedo seguir así”, se sinceraba Sara con su amiga Kelly en directo en ‘El diario de Jorge’.