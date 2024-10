Jorge Javier empatiza con el invitado: “Yo tampoco le cuento muchas cosas a mi familia, probablemente para no preocupar”

En un momento de la entrevista, Jorge Javier interrumpía al invitado para empatizar con su situación: “Es que yo aquí te puedo ser de poca ayuda, yo, sinceramente, tampoco le cuento mucho a mi familia, no les cuento muchas cosas, probablemente, para no preocupar… porque realmente, muchas veces nos callamos las cosas para no que no sufran, porque problemas tenemos todos”.