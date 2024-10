Varios hermanos se enzarzan en directo por una herencia: “Si quieres la casa, va a ser por encima de mi cadáver”

María, una de las hermanas, también estaba en plató, pero desconocía por completó quién le había llevado hasta allí. Al descubrir que era su hermana Yolanda y, sobre todo, el motivo, la invitada pidió encarecidamente abandonar el plató: "Me quiero ir, me quiero ir ya" .

“Yo he venido aquí a luchar por mis derechos porque yo soy tan hija como vosotros, tengo todo el derecho del mundo a ir a esa casa, pero obviamente, por motivos sentimentales y económicos no pienso ir. Quiero mi parte, que es lo que he venido a reclamar y la parte que les corresponde a mis hijas… si he venido aquí ha sido para hacerlo amistosamente”, zanjaba Yolanda tras el enfrentamiento con sus hermanos en el plató de ‘El diario de Jorge’.