Anna perdió un bebé antes de nacer por culpa de un accidente de tráfico y descuidó a su hija mayor: “Lo he gestionado muy mal”

“ Cuando nació, me acogí mucho a él, es como si recuperara… demasiado, lo reconozco, una gran sobreprotección. Y mi hija todo esto lo ha vivido muy mal , mi hija siempre me decía que quería más a su hermano que a ella ”, admitía Anna.

“Te quiero con locura, más que mi vida, que a lo mejor he gestionado mal con tu hermano y contigo, porque no me he dado cuenta, te quiero mucho y que te querré hasta mi muerte”.