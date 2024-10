Pepa no sabía para nada por qué estaba en el programa y quién la había llevado hasta allí. Al descubrir que era Sara la culpable, la invitada no salía de su asombro y más escuchando todo lo que estaba diciendo de ella desde el backstage.

Para sorpresa de todos, Sara acusaba y arremetía duramente contra la que fuera su amiga, que negaba con la cabeza desde la otra parte del paltó. El reencuentro entre las dos fue de lo más tenso : “Me he quedado muerta con lo que he escuchado aquí”.

“Yo estoy alucinando, Jorge, con todo esto, yo tengo mi vida hecha… yo no voy a aguantar esto, de verdad. Yo que me traigan a la tele a insultarme y a decir cosas que no son… si tú me lo permites Jorge, me quiero ir, lo estoy pasando fatal”, decía Pepa mientras la conversación subía de tono y antes de abandonar definitivamente el plató de ‘El diario de Jorge’.