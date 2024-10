Se niega a hablar con sus hermanas, a las que hace 9 años que no ve: “No voy a hablar nada de mi familia”

Aunque la intención de Soledad no salió del todo bien . Mientras Rosario, que estaba sentada en el público, se mostraba dispuesta a arreglar la situación, parece que Antonia no lo tenía tan claro .

Antonia, que sí quiso reencontrarse con su hermana después de 9 años sin verse y se fundió en un emotivo abrazo con ella, se negó a hablar en plató: “Estoy impresionada porque no me lo espera. No creo que esta sea algo para arreglarlo en la televisión. Aquí no voy a hablar nada de mi familia”.