Gisselle entraba a plató para contar cómo había vivido ella la historia, mientras Carolina permanecía sin escuchar nada en el backstage. Explicó cómo su hermana le contó lo que pasaba, una “historia de telenovela”, como apuntaba el propio Jorge. El pasado 17 de noviembre de 2023, las hermanas, que habían estado 10 años distanciadas, se reencontraron: “Estuvo lleno de diferentes emociones. No ha sido fácil, hemos tenido discusiones, pero en ese momento desapareció todo el odio”.

Carolina entraba en plató sin imaginarse el motivo y cuando escuchó un mensaje de su hermana Gisselle, no pudo evitar las lágrimas. “He sido egoísta. Me arrepiento tanto del tiempo perdido. No puedo arreglar el pasado, pero sí el presente y el futuro, un futuro en el que seamos hermanas hasta el fin de los tiempos”, escribía Gisselle.