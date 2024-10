Sorprende a su novio para pedirle perdón: “He sido de montar muchas escenas de celos”

La invitada contaba cómo sus celos le habían llevado a tener una relación un poco tóxica , pero que estaba cambiando gracias a su actual pareja. “Me cuesta confiar porque he tenido problemas con parejas en el pasado. He sido de montar muchas escenas de celos”, confesaba Andrea antes de reencontrarse en plató con Rubén.

“Siento mucho por lo que te hago pasar muchas veces, te agradezco lo que me has hecho cambiar. La persona que soy hoy es gracias a ti. Me encantaría que esto siguiera para adelante para toda la vida, eres la mejor persona con la que me he cruzado en la vida”, le decía ella muy emocionada en ‘El diario de Jorge’.