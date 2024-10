Después de diez años de relación virtual , Marta cree que ha llegado el momento de conocer en persona a su amiga Nerea y para eso ha elegido ‘El diario de Jorge’. Pero hay un pequeño inconveniente, la relación de ambas no pasa por su mejor momento .

Jorge Javier entrevistaba en un primer momento a Marta que contaba su historia. Al parecer, desde que la invitada decidió no invitar a su amiga a su boda, un enlace íntimo al que solo fueron familiares, la relación ya no es la misma. “Nerea y yo no nos contamos las cosas como antes desde hace un año”.