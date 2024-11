El ultimátum de Vanesa a su pareja: “La pasión brilla por su ausencia, necesitamos cambios ya”

Jorge Javier sorprendía en ‘El diario de Jorge’ a una persona del público. Iván supuestamente había venido al programa a acompañar a su pareja , pero pronto se dio cuenta de que no estaba allí simplemente para eso.

El presentador, antes de entrevistar a Vanesa, le ponía a Iván un mensaje grabado muy esclarecedor: “ Estoy cansada de la vida que llevamos , prácticamente no hacemos nada juntos, nuestra vida se ha vuelto muy monótona, la pasión brilla por su ausencia, necesitamos cambios, y los necesitamos ya , porque si no la que va a cambiar soy yo”.

“La verdad es que no me lo esperaba… por mi parte, la relación está bien, por su parte no sé”, decía Iván resignado.