El mensaje de ánimo de Chere a su amiga, que se acaba de separar: “No nos tenemos que arrastrar por ningún hombre”

“ Le quiero decir a ella y a todas las mujeres que no nos quedemos en casa llorando por un hombre que nos valora”, decía la protagonista en un mensaje al programa.

Antes del reencuentro de las amias, Jorge Javier entrevistaba a Olga, que no sabía qué hacía en el programa y quién la había llevado hasta allí. “No iba a venir, creo que no estoy preparada”, aseguraba la invitada.