Reencuentro sin precedentes en ‘El diario de Jorge’: un padre, junto a sus cuatro hijos después de casi 30 años

De hecho, el invitado no podía contener las lágrimas y la tremenda emoción contando cuando fue la última vez que vio a su hijo pequeño, con seis meses: “Tengo la imagen de tenerlo en los brazos y entregárselos a la asistenta social. Esa imagen no se me va a borrar en la vida, jamás, me moriré con ella, con esa imagen”.