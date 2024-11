Nerea le pide una prueba de paternidad a su tío: quiere conocer quién es realmente su padre biológico

La realidad era que el invitado había sido convocado por Nerea, una chica a la que ha criado como una hija durante más de tres décadas. Pero Nerea tiene dudas, no sabe si Alfonso es su padre o su tío .

En un primer momento, Jorge Javier entrevistaba a Alfonso que al descubrir que Nerea era quién le había llevado hasta allí, se derrumbaba: “Supuestamente es mi hija, no estoy seguro si es mi hija o no es mi hija… tengo la intriga de si es o no es”.